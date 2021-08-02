Pfizer та Moderna підвищили ціни на свої вакцини від COVID-19, - FT

Американські фармацевтичні компанії Moderna і Pfizer підвищили ціни на свої вакцини від коронавірусу. Вакцина від Pfizer подорожчала на 25%, а препарат від Moderna зріс у ціні приблизно на 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання FT, яке отримало у своє розпорядження контракти про постачання, тепер ціна дози Pfizer на європейському ринку складає 19,50 євро. До цього доза цього препарату коштувала 15,5 євро.

Moderna в останніх контрактах на поставку в ЄС встановила ціну за одну дозу препарату на рівні 25,50 долара, тоді як перші поставки були за ціною близько 22,60 долара за дозу.

Як пише FT, Європейська комісія та уряди країн ЄС погодилися заплатити вищу ціну, щоб забезпечити підтверджені поставки вакцин від Moderna і Pfizer.

Pfizer ухилилася від коментарів з приводу інформації про підвищення цін на вакцини для ЄС, а от Moderna підтвердила, що угоди щодо менших обсягів виконуються за вищими цінами.