Пик эпидемии коронавируса прошел - ВОЗ

Эпидемия коронавируса COVID-19 в Китае достигла своего пика между концом января и в начале февраля.

Об этом говорится в видео, опубликованном на странице Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

"Установлено, что пик эпидемии имел место между 23 января и 2 февраля, и с тех пор уровень заболеваемости стабильно падает", - отметил генеральный директор Тедрос Адхан Гебреисус по итогам исследований в Китае.

Live from Geneva with the @UN Secretary-General @antonioguterres and @DrTedros on #COVID19 https://t.co/AUuXBlK7VS - World Health Organization (WHO) (@WHO) February 24, 2020

Согласно выводам экспертов ВОЗ, период выздоровления пациентов с легкой формой COVID-19 длится около двух недель, в то время как люди с тяжелой формой выздоравливают в течение трех-шести недель.

Также отмечен низкий уровень смертности от коронавируса в Китае.

"Они обнаружили, что уровень смертности составляет от 2% до 4% в китайском городе Ухань и 0,7% за пределами Уханя", - сказано в посте.

Как сообщалось, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 - летальные. Выздоровели уже 25 360 человек.

За пределами Китая обнаружено 2098 случаев.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.