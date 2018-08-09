Пилоты Ryanair объявили масштабную забастовку

Пассажиры лоукостера Ryanair вынуждены срочно искать другие авиакомпании для запланированных перелетов

Почти полтысячи немецких пилотов лоукостера Ryanair не будут обслуживать рейсы, вылетающие из аэропортов Германии. Забастовка начнется утром в пятницу и продлится сутки, сообщает Euronews.

Камнем преткновения между пилотами и руководством Ryanair стали требования профсоюза по улучшению условий работы.

В этот день бастовать будут и в других европейских странах. К немецким коллегам присоединятся пилоты из Бельгии, Ирландии и Швеции. Таким образом, забастовка может стать крупнейшей в истории авиакомпании.

Забастовка нарушит планы 55 тыс. пассажиров, большинство из которых не смогут вылететь из аэропортов Германии. Авиакомпания уже аннулировала 146 рейсов в Европе, что составляет 15% от всех запланированных перелетов на пятницу.

Из-за отсутствия прогресса на переговорах профсоюз грозит, что забастовки будут продолжаться.