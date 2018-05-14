Пионтковский: В России наступила череда серьезных внешнеполитических провалов.

Путину придется ответить за базар

Президент России Владимир Путин потерпел серьезные поражения в Сирии, Украине и Северной Корее, считает российский политолог Андрей Пионтковский.

Президент России Владимир Путин оказался в сложном положении из-за череды поражений, которая началась с провала проекта "Новороссия" в 2014 году. Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

"Есть такое выражение, как "черный лебедь", означающее неожиданное появление неприятностей. Я бы сказал, что Путина настигла целая стая "черных лебедей". Давайте навскидку назовем несколько сюжетов. Как только Путина выбросили из переговоров по Корее, [президент США Дональд] Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин быстро договорились об устраивающем обоих решении, и неожиданно страшный Ким [чен Ын] оказался шелковым мальчиком", - рассказал он.

Политолог отметил, что Корея полностью зависит от Китая, который, в отличие от Путина, не заинтересован в наличии у КНДР ядерного оружия.

"Если бы Корея стала полноценным ядерным государством, через месяц такой бы стала и Япония, что совершенно не устраивает Поднебесную. А у Путина были очень большие расчеты на ядерный офшор. Помните, он бегал и по всему миру кричал, что в КНДР траву будут есть, но никогда не откажутся от ядерного оружия?" - напомнил он.

Пионтковский добавил, что провал РФ в Корее заметен только аналитикам, зато провал в Сирии виден "любому обывателю".

"То американцы разбомбят сирийские базы. То они уничтожат 200 российских наемников, а Москва не то что не протестует, а даже и не пикнет. А теперь "израильская военщина" стала ежедневно отхреначивать иранские базы, склады, подразделения, а заодно и всю сирийскую противовоздушную оборону. Я уж не знаю, как теперь Москва все это объясняет: то ли кривизной Земли, то ли тем, что все эти объекты не в зоне нашей видимости", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на глазах Москвы в Сирии уничтожается их союзник - Корпус исламских стражей революции.

"Если говорить об Украине, то следует напомнить о поставке Javelin. А сколько раз Москва угрожала и предупреждала. Например, близкий Кремлю Дмитрий Тренин (российский политолог, - "ГОРДОН") намекал, что русские будут использовать ядерное оружие, если Украина получит современное вооружение. То есть в России наступила череда очень серьезных внешнеполитических провалов. Путин долго занимался своими понтами, а теперь пришло время ответить за базар. А отвечать то совершенно нечем", - подытожил Пионтковский.

8 февраля 2018 года Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стало около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Асада. Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат- контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.

1 марта 2018 года Государственный департамент США принял решение о продаже Javelin Украине. 30 апреля в американском ведомстве заявили, что противотанковые ракетные комплексы уже доставили в Украину. Это подтвердил президент Петр Порошенко.

10 мая сирийское государственное агентство SANA сообщило, что израильские военные выпустили ракеты по территории Сирии после сообщений об обстреле оттуда Голанских высот иранскими силами. В армии обороны Израиля заявили, что нанесли удары по десяткам целей в Сирии, принадлежащим силам "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман сообщил, что ЦАХАЛ повредил "почти все" объекты военной инфраструктуры Ирана в Сирии.

В минобороны РФ заявили, что израильская армия выпустила по иранским целям в Сирии около 70 ракет, больше половины из них сирийские средства противовоздушной обороны сбили.

В ЦАХАЛ 10 мая показали видео уничтожения российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С-1" в Сирии.

12 мая государственное агентство Северной Кореи ЦТАК сообщило о намерении Пхеньяна провести церемонию демонтажа своего ядерного полигона в период с 23-го по 25 мая в зависимости от погодных условий. Ликвидацию проведут с помощью взрывчатки.

На 12 июня запланирована встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре. Переговоры инициировал последний.