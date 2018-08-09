Письмо матери Сенцова о его помиловании поступило в Кремль - Песков

Письмо матери осужденного в России украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова с просьбой о его помиловании поступило в Администрацию президента России, но пока какой-либо реакции нет. Об этом 9 августа сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента. Но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции. Вы знаете, что по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий. Большего я пока сказать вам не могу", - сказал Песков.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что обращение матери Сенцова передали в российскую Спецкомиссию по помилованию.

Радиостанция "Эхо Москвы" обнародовала письмо матери Олега Сенцова, в котором она просит президента России Владимира Путина помиловать ее сына. Позже российский адвокат Ольга Динзе подтвердила эту информацию.Российский кинокритик, фестивальный куратор Алексей Медведев 17 июля сообщил Крым.Реалии, что передал обращение матери Сенцова в администрацию президента России.

7 августа адвокат Дмитрий Динзе после визита к Сенцову сообщил, что состояние украинского режиссера ухудшается. По словам сестры Сенцова Натальи Каплан, "все не просто плохо, все катастрофически плохо". В то же время украинский режиссер сообщил, что не собирается прекращать голодовку.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. 31 мая он заявил, что его "не интересует обмен", ведь он - "человек, который идет до конца".

14 июня Европейский парламент призвал Россию немедленно освободить всех украинских политических пленников, которые были незаконно задержаны, арестованы и заключены в тюрьму.

18 июня Госдепартамент США призвал Россию освободить политических заключенных и выразил обеспокоенность растущим числом арестов правозащитников и представителей религиозных меньшинств.

Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.