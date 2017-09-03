Пхеньян заявил о создании водородной боеголовки

Власти КНДР заявили, что разработали водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Об этом сообщило в воскресенье южнокорейское агентство "Ренхап", пишет "Интерфакс".

По данным Пхеньяна, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при работах по установке такого боезаряда на ракету в Институте ядерного вооружения.

"В институте сумели разработать более совершенный вид ядерного оружия, в соответствии со стратегическими планами Трудовой партии Кореи", - отмечает северокорейское агентство ЦТАК. Читайте также: Япония хочет от Совбеза ООН больше санкций против КНДР

За последний год КНДР неоднократно проводила испытания баллистических ракет и ядерных зарядов. Последние на данный момент испытания состоялись в минувший вторник - баллистическая ракета вошла в воздушное пространство Японии и упала в воду.