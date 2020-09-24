Племінниця Трампа подала на нього до суду за "шахрайство зі спадщиною"

Племінниця президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, 55-річна Мері Трамп подала до Верховного суду штату Нью-Йорк позов, в якому звинуватила дядька у викраденні десятків мільйонів доларів, які мали дістатися їй у спадок. Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з позовом, Дональд Трамп, його сестра Меріенн та їх покійний уже брат Роберт звинувачуються в шахрайстві та організації змови, внаслідок якої Мері та її брат Фред втратили частину статку, який залишив їм батько, а також не отримали "справедливу частку у спадщині", що залишилася після діда.

Дональд Трамп з сестрою Меріенн і братом Робертом Фото з відкритих джерел

У позові вказується, що після смерті в 1981 році батька Мері, брати Дональд і Роберт, а також сестра Меріенн стали опікунами 16-річної дівчини, але замість того, щоб піклуватися про її інтереси, створили "цілу схему для викачування коштів, приховування їх розкрадання та брехні щодо істинної цінності спадщини".

"Вони зрадили мене, таємно співпрацювали, щоб вкрасти у мене, брехали щодо реальної цінності того, що я успадкувала. Шахрайство - це не просто сімейний бізнес, це спосіб життя", - заявила Мері Трамп.

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