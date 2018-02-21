По коррупционному делу против Нетаньяху будет свидетельствовать его доверенное лицо

Доверенное лицо премьер-министра Израиля Шломо Филбер даст свидетельские показания против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по коррупционному делу.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на израильские СМИ.

"Филбер согласился дать свидетельские показания в интересах государства по делу касательно коррупционных сделок между правительством и крупнейшей телекоммуникационной группой страны", - пишет агентство.

Филбер был арестован на этой неделе вместе с руководителями телекоммуникационной компании Bezeq Telecom.

Полиция подозревает компанию в получении преференций на законодательном уровне, отмечает Рейтер. В ответ Нетаньяху получал положительное освещение в СМИ на популярном сайте новостей, который также контролируется бывшим руководителем телекоммуникационной компании.

Филбер был персонально назначен премьер-министром Нетаньяху на должность руководителя Министерства связи Израиля.

Отмечается, что Нетаньяху отрицает все обвинения.

Напомним, что на прошлой неделе израильская полиция рекомендовала предъявить Нетаньяху обвинения в коррупции.