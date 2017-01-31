Почему Анкара сторонится крымской темы (Hürriyet, Турция)

В Эскишехире, в гостинице, где мы остановились на прошлой неделе, состоялся традиционный Крымскотатарский вечер, организованный Обществом крымских татар. Нас тоже пригласили. Прибыл и губернатор. Из депутатов Эскишехира на приеме был только наш коллега Утку Чакырозер (Utku Çakırözer). В своем выступлении и во время нашей беседы он сообщил, что в городе Эскишехир проживает больше всего крымских татар, иммигрировавших в Турцию, а общество, упомянутое выше, входит в число самых влиятельных обществ крымских татар в мире.

Помимо Эскишехира, ассоциации крымских татар есть в Бурсе, Ялове, Анкаре (Полатлы), Стамбуле (Шехремини); число крымских татар, проживающих в Турции, озвучивается на уровне четырех миллионов. Реальные цифры по каким-то причинам никогда не назывались… В США, Финляндии, Германии, России, Румынии, Болгарии и Литве крымскотатарские организации работают над сохранением своей культуры. Чакырозер, отметив, что из-за оккупации Крыма Россией многие крымские татары вынуждены были отправиться в изгнание, продолжил: «Правительство Партии справедливости и развития Турции не выполняет справедливых требований наших сородичей, крымских татар. Вероятно, с тем, чтобы не навредить отношениям с Россией. Но крымские татары и их земляки в Турции изнывают от боли. Мы обязательно должны быть рядом с ними.

Что нужно сделать? Очень просто. Они просят телевещание через TÜRKSAT. Кроме того, они также просят обеспечить жильем 15 тысяч человек в Херсонской области, которые были вынуждены бежать из Крыма. Я неоднократно говорил об этом в парламенте. Но ничего не было сделано. Где же эта хваленая человечная, восприимчивая внешняя политика?» Крымские татары говорят о двух близких для них людях; это Мустафа Джемилев, прошедший в украинский парламент восьмого созыва, а также Рифат Чубаров. Они оба хотят мира и надеются вернуться на свои родные земли. Две певицы, прибывшие из Крыма, на какое-то время развеяли тоску гостей по родине.

На приеме нам также довелось побеседовать с главой Общества крымских татар Эвреном Олджаем (Evren Olcay). Он сообщил, что большинство выходцев из Крыма в Анатолии — тюрки, прибывшие на эти земли из Добруджи.

Олджай, отметивший, что в Эскишехире проживает 120-130 тысяч крымских татар, также обеспокоен позицией правительства: «Государство Турецкая Республика не признает оккупацию Крыма. Но только на словах. В ходе работы с российским правительством Крым даже не упоминается. Словно его вообще нет. Это нас очень огорчает. Эта тема не обсуждается, ни когда приезжает Путин, ни когда наши отправляются в Россию. Говорятся общие фразы, а какой-либо четкой позиции по оккупации нет. Крымских татар вынуждают покидать Крым. Когда там не останется крымских татар, эти земли перестанут быть исторически тюркскими».

Ялчин Байер