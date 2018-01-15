Почему падают русские спутники (Aftenposten, Норвегия)

Русские начальники заказали себе медали, настолько они были уверены в успешных космических запусках

Теперь вместо этого они могут попасть в тюрьму

«Сегодня мы пишем историю», — заявил руководитель российской космонавтики 28 ноября, когда ракета «Союз» стартовала с новой площадки для выхода в космическое пространство — космодрома «Восточный» на востоке Сибири.

Как пишут российские СМИ, для российской госкорпорации «Роскосмос» все закончилось «заоблачной катастрофой».

Медали для участников были уже заказаны, и как только был произведен запуск ракеты с 19 спутниками на борту, начальники поздравили друг друга. И тут-то пропали все сигналы, и начался скандал.

Так происходит разбор полетов в Кремле

Когда катастрофа стала фактом, российское телевидение жестко прошлось по заместителю премьер-министра Дмитрию Рогозину. «Вы понимаете, что это очень серьезное дело», — сказал, строго глядя на Рогозина, премьер-министр Дмитрий Медведев перед телевизионными камерами и подчеркнул, что это нанесет урон репутации России.

Заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин ответил насмешкой над Роскосмосом. Он подвел итоги неудачного запуска, сказав, что российские инженеры совершили грубую ошибку. По его словам, траектория ракеты была рассчитана на запуск с Байконура в Казахстане, а не с нового рекордно дорогого космодрома «Восточный».

Рогозин заявил, что представители руководства Роскосмоса систематически совершают ошибки в своей деятельности, и что некоторые из них могут попасть в тюрьму.

Руководитель Роскосмоса Игорь Комаров объяснил произошедшее ошибкой в алгоритмах, которую невозможно было обнаружить с помощью существующих методов. Семь представителей руководства Роскосмоса получили письменные выговоры за неисполнение своих обязанностей.

«Посадить их в Лефортовскую тюрьму» — требовали возмущенные россияне в социальных сетях. Лефортово — это тюрьма ФСБ в Москве, где уже месяц находится арестованный норвежец Фруде Берг.

Здесь уже сидят несколько государственных деятелей за растрату при строительстве космодрома. Они могут получить по 14 лет тюремного заключения.

О том, что Кремль истратил 50-80 миллиардов крон на этот проект, и что большое количество из этих денег попало в компании богатых друзей Путина, почти ничего не было сказано.

Это может нанести ущерб безопасности районов норвежского побережья

Скандал с Роскосмосом может затронуть и Норвегию. Одним из 19 потерянных спутников был новый норвежский спутник AISSat-3. Катастрофа стоит Норвежской прибрежной администрации 19 миллионов крон. Срок службы двух самых старых норвежских спутников, наблюдающих за судоходством вдоль побережья Норвегии, закончился прошлым летом. AISSat 1 и 2 по-прежнему находятся на орбите Земли и посылают данные, но никто не знает, когда они могут прекратить функционировать.

«В перспективе это может сделать нас уязвимыми», — говорит директор отдела Прибрежной администрации Арве Диммен (Arve Dimmen).

Для того, чтобы наблюдать за движением судов, Норвегии необходимо иметь на орбите Земли, по меньшей мере, три спутника.

Борьба за космическое пространство

«Это наше новое окно в космическое пространство», — заявил президент Владимир Путин во время торжественного открытия космодрома «Восточный» в 2016 году.

Произошедшая катастрофа была единственным неудачным запуском России в 2017 году, но из 24 неудачных запусков ракет в мире с 2011 года на долю России приходятся 16.

Между тем, скандал в связи с последним неудачным запуском свидетельствует о гораздо более серьезных трудностях, с которыми сталкивается российское общество.

Самая большая структурная проблема России?

Гигантская госкорпорация «Роскосмос» типична для громадных госкомпаний, доминирующих в российской экономике. Некоторые из них настолько могущественны, что даже Кремль должен вести себя осторожно. Крупные компании составляют 79% экономики России, в других промышленно развитых странах на долю таких компаний приходится 42% экономики.

В Роскосмосе работают 250 тысяч человек. Их заработная плата в два раза выше, чем у большинства российских граждан. «Это большое количество людей не умеет зарабатывать деньги», — сказал советник Путина Андрей Белоусов на одной конференции в Москве. Он намекнул, что результатом этого скандала может стать возникновение более жесткой конкурентной борьбы за бюджет космической деятельности.

Россия занимает 45-ое место в рейтинге Глобального индекса инноваций. Это лучше, чем то, что было 10 лет назад, но, тем не менее, это отставание от таких стран как Малайзия, Турция и Греция. Страна занимает важное место с точки зрения ресурсов, человеческого капитала и научных средств. Но слабые политические институты, бюрократия и коррумпированная правовая система приводят к тому, что Россия в отношении инноваций лишь не на много превосходит Вьетнам.

Человек Путина сохраняет свой рабочий пост

Скандал в космической области пока не получил никаких политических последствий. Заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин, отвечающий за космическую деятельность — один из центральных игроков в близком окружении Путина. Рогозин также пережил скандал в прошлом году, когда стало известно, что его фантастически богатый сын рекордно быстро получил руководящие посты в компаниях, за которые его отец несет политическую ответственность.

Некоторые из многочисленных критиков российской системы указывают на то, что в современной России лояльность — более важное качество, чем профессионализм. Другие подчеркивают, что бюджеты усыхают, в то время как амбиции Кремля остаются по-прежнему высокими. Кроме того, разрастается бюрократия, например, в виде различных инспекций.

Кого должна выбрать Норвегия: Индию, Россию или Китай?

Разбор ситуации после скандала со спутниками, который сейчас идет в России, может привести к важным результатам для Норвегии, если Норвегия снова решит покупать российские космические услуги. «Это вообще рискованная отрасль. И до сих пор российские ракеты „Союз" были среди самых надежных», — говорит старший советник Норвежского космического центра Йон Харр (Jon Harr).

У России конкурентоспособные цены, что в первую очередь относится к небольшим спутникам.

«Мы не сможем построить новый спутник до начала 2019 года», — говорит Харр. Поэтому Норвегии надо будет выбирать между европейскими, американскими, российскими или индийскими ракетами.

Пер Юхансен