Почему США не могут нейтрализовать КНДР: мнение эксперта

Очередная вспышка политического кризиса между США и Северной Кореей показывает, что среди американских дипломатов нет лиц, способных разрешить конфликт.

Так считает эксперт Института мировой политики Михаил Белесков.

По его мнению, среди американской политической элиты нет политика уровня Генри Кесинджера, который стал лауреатом Нобелевской премии за достижение мира с Вьетнамом и смягчение военного противостояния с СССР в 1970-х годах.

В США сейчас нет сильных планов для решения этого конфликта. Сейчас там обсуждают план "Двойной заморозки". Один из его инициаторов - экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

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Эта стратегия предусматривает привлечение к решению конфликта Китая, чтобы заставить Северную Корею прекратить ракетные испытания, включая ядерные. США обязуются уменьшить количество военных учений с Южной Кореей.

Если этот план применят, то нет полной гарантии, что это снимет всю головную боль. Но проблема станет управляемой, - заявил эксперт.

Эксперт отметил, что для решения северокорейского вопрос администрации Трампа следует восстановить с КНДР дипломатические отношения. Однако пока этого нет даже в планах.