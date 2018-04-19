Почему США передумали вводить новые санкции против Москвы

Председатель Постоянного представительства США при ООН Никки Хейли 15 апреля на телеканале CBS заявила, что на следующий день будут объявлены новые санкции против российских компаний, которые подозреваются в причастности к химической промышленности в Сирии. После этого последовало частичное возражение представителей Белого дома: новые санкции рассматриваются, но решение об их введении еще не принято.

"Я не путаю", - жестко ответила Хейли на слова экономического советника Дональда Трампа Ларри Кудлоу о том, что она что-то напутала, анонсируя новые санкции. Кудлоу пришлось извиняться. Никки Хейли

Когда и почему передумали объявлять санкции против России - Белый дом не объясняет. Министр финансов Стивен Мнучин говорит, что это - вопрос будущего.

"Санкции - очень важный инструмент, который мы используем по всему миру. Россия - одна из таких стран. Я принимал участие в заседании Совета по национальной безопасности, и мы об этом в течение выходных говорили. Мы уже ввели много санкций против России, против олигархов и политических деятелей. И они имели большое влияние. Я не буду комментировать относительно того, что мы будем предпринимать в будущем", - заявил Мнучин. Стивен Мнучин

Лидеры демократов раскритиковали эту ситуацию.

Похоже, что чиновники идут в одном направлении, а президент их тянет назад. Это очень плохо для США

Чак Шумер

"На месте Никки Хейли мне было бы очень неприятно. Она четко заявила о том, что будут вводить санкции, а президент заявил о прямо противоположном. Просто никого нет, кто бы отвечал за последовательную, непоколебимую политику в отношении России. Похоже, что чиновники идут в одном направлении, а президент их тянет назад. Это очень плохо для нашей страны", - подчеркнул лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Этот эпизод удивил бывшего чиновника Государственного департамента США Дэниела Фрида, который считается архитектором российских санкций, введенных администрацией Обамы во время его президентства.

Странно, что администрация США не может придерживаться одной линии, даже когда им это политически выгодно

Дэниел Фрид

"Очень странный эпизод, так как администрация доказывала, что они не были мягкими по отношению к России. И они действительно были достаточно жесткими. Они ввели санкции против России 6 апреля. И это были хорошие санкции. К тому же выслали 60 российских дипломатов в знак солидарности с Европой. Или это они запутались в посылах, или у них такая стратегия - мне трудно сказать. Но странно, что администрация не может придерживаться одной линии, даже когда им это политически выгодно", - отметил Фрид. Роберт Менендес

По мнению сенатора-демократа Роберта Менендеса, в этом эпизоде проявилась основная проблема внешней политики администрации Дональда Трампа - отсутствие стратегии.

Основная проблема внешней политики администрации Дональда Трампа - отсутствие стратегии

Роберт Менендес

"Президент прямо отказывается четко осудить действия Путина, включая те, которые подрывают американскую демократию. Да, администрация прибегла к ограничительным действиям, направленным против лиц из близкого круга Путина. Но двусмысленность президента Трампа, отсутствие полноценной стратегии в отношении России неприемлемы. Это представляет опасность для США и наших союзников", - считает Менендес.

Фрид склоняется к нехватке профессионализма.

"По моему опыту, когда надо выбирать между некомпетентностью и злым умыслом, ответом, как правило, является некомпетентность", - акцентировал Фрид.

При таких условиях, по мнению Менендеса, Государственный департамент особенно нуждается в руководителе, который имеет четкое стратегическое видение и может ограничивать импульсивные действия президента.

Справка: президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение дополнительных экономических санкций против России. Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник 16 апреля сообщило издание The Washington Post.

По данным издания, Трамп встретился со своими советниками по национальной безопасности и выразил недовольство тем, что информация о новых санкциях стала публичной. Он пояснил, что намерен притормозить введение ограничений, поскольку сам еще недостаточно их изучил.

16 апреля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация и дальше рассматривает возможность введения дополнительных санкций после химической атаки в Сирии.

Официальные источники в администрации США подтвердили, что экономические санкции против России "серьезно рассматриваются" наряду с другими мерами, которые могут быть приняты. При этом Вашингтоне считают маловероятным, что президент США одобрит дополнительные санкции до появления нового серьезного повода со стороны России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Татьяна Ворожко

Голос Америки