Под новые санкции США против РФ попала 21 компания

США расширили санкции против России из-за ситуации в Украине: в санкционные списки добавлены, в общей сложности, 21 физическое и 21 юридическое лица. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американского Минфина.

В частности, под санкции попали замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак, гендиректор компании Технопромэкспорт Сергей Топор-Гилка. Также из физлиц в списке оказались граждане Украины и РФ, связанные с террористическими организациями ДНР и ЛНР.

Что касается юрлиц, девять компаний Минфин США внес в так называемый Specially Designated Nationals List (SDN List); в этот список включены физические и юридические лица, с которыми гражданам и компаниям Соединенных Штатов запрещено вести какой-либо бизнес. Среди этих девяти компаний оказались, в частности:

- ООО ВО Технопромэкспорт (РФ), "дочка" Ростеха;

- ПАО Силовые машины (РФ), одна из крупнейших в мире энергомашкомпаний, принадлежит российскому олигарху Алексею Мордашову;

- АО ВАД (РФ), крупнейшая петербургская дорожно-строительная компания Валерия Абрамова и Виктора Перевалова;

- Евро полис (РФ), которая, по данным СМИ, связана с бизнесменом российским Евгением Пригожиным и занимается продажей сирийской нефти;

- Газ-альянс (РФ), подконтрольна беглому украинскому олигарху Сергею Курченко;

- Внешторгсервис (Южная Осетия), руководит заводами и предприятиями, которые были якобы "национализированы" боевиками в Донбассе, принадлежит бывшему губернатору Иркутской области Владимиру Пашкову;

- польская Doncoaltrade, которую связывают с незаконным экспортом угля из ОРДЛО в Польшу.

Еще 12 компаний оказались в Sectoral Sanctions Identification List, все они связаны с российской нефтегазовой компанией Сургутнефтегаз. В частности, это Киришский НПЗ, ООО Медиа-инвест, Сургутнефтегазбанк, сбытовые "дочки" компании: Калининграднефтепродукт, Новгороднефтепродукт, Псковнефтепродукт, Тверьнефтепродукт, а также совхоз Червишевский и Сургутмебель.

На все попавшие в Sectoral Sanctions Identification List компании распространяется директива 4, которая запрещает американским компаниям и гражданам оказывать какое-либо содействие проектам по разработке нефтяных месторождений в российской Арктике, на шельфе и в сланцевых залежах.

В первые дни 2018 года российские СМИ сообщили, что США готовят новый санкционный список из примерно 300 человек, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. Среди прочих в списке якобы есть украинский политик и кум Путина Виктор Медведчук.

Российские чиновники назвали подготовку новых санкций желанием США якобы повлиять на внутреннюю ситуацию в России "перед выборами президента".