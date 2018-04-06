Под санкции США попали более 400 компаний из РФ

США ввели жесткие санкции против российского бизнеса

Американские власти включили в "черный список" российских граждан 179 человек. Среди них фигуранты списка миллиардеров журнала Forbes.

Число российских юридических лиц, включенных в санкционные списки OFAC (структуры американского Минфина, отвечающей за правоприменение в области санкций), после публикации обновления в пятницу перевалило за 400. Об этом сообщает Интерфакс в пятницу, 6 апреля.

"До сих пор под санкциями - как в "черном списке", так и под секторальными ограничениями - находилось 388 юрлиц из России... Теперь таких юрлиц 401", - говорится в сообщении.

Также в пятницу в Specially Designated Nationals List (SDN List) было добавлено 24 физических лица - всего под санкциями теперь находится 179 граждан России.

Ранее сообщалось, что 6 апреля США ввели новые санкции в отношении семи крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний, 17 чиновников служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

Напомним, в России обещают "спасать" свои компании от санкций США. В частности, к российским предприятиям, которые будут отказываться работать с попавшими под ограничения компаниям, применят наказания.