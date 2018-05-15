Под санкции США попали более 400 российских компаний и 200 россиян

Под санкции США попали уже более 400 российских компаний и 200 граждан стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Санкции США носят абсолютно недружественный характер, у нас под них попало более 400 юридических лиц и порядка 200 граждан нашей страны, и мы должны делать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства, обеспечить безопасность страны, гарантировать права и свободы наших граждан»,— цитирует господина Володина «РИА Новости».

Сегодня Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о контрсанкциях. В нем прописываются 16 мер, которые могут вводить президент и правительство в ответ на санкции США и других стран. В их числе запрет на ввоз из США и других стран лекарственных препаратов, сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. Ожидается, что законопроект пройдет первое чтение.