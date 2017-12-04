Поддержка НАБУ и САП со стороны США продолжится, - посол США Йованович

США продолжат оказывать поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины и антикоррупционной прокуратуре.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович заявила в интервью LIGA.net.

"Я безусловно соглашаюсь, что борьба с коррупцией, это - важнейший вызов и перед украинским правительством, и перед всем украинским народом. И стоит признать, что в 2014 году и с того времени президент, все премьер-министры и Верховная Рада очень много усилий приложили, и проявлением этого является создание новых антикоррупционных органов. Мы гордимся тем, что оказали поддержку созданию этих антикоррупционных органов и продолжим помогать им", - сказала Йованович.

Посол считает, что в этих органах есть немало людей, которые умеют хорошо работать вместе, и доказательством этого является около 100 дел, которые антикоррупционные органы расследовали и возбудили и которые практически приостановлены на судебном уровне.

Она также подчеркнула необходимость создания независимого Антикоррупционного суда. "Мы очень надеемся, что уже в декабре увидим принятое законодательство, которое это дело, создание Антикоррупционного суда, продвинет и решит. Об этом мы слышали и от президента Порошенко и от влиятельных политиков в Раде. Венецианская комиссия предоставила очень ценные советы, дорожную карту в продвижении в этом направлении, и я думаю, что нужно ей следовать", - добавила Йованович.

Хвиля

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