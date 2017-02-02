Поддержка Запада Украине необходима (Suomen Kuvalehti, Финляндия)

Если она ослабнет, Россия не заставит долго себя ждать

Бои на Украине вновь возобновились. Руководитель исследовательских программ Института международных отношений Финляндии Аркадий Мошес не верит, что это может быть связано с новым президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump).



Suomen Kuvalehti: Аркадий, какая сторона сейчас нарушает рождественское перемирие?



Аркадий Мошес: Политически бессмысленно и технически часто невозможно сказать, кто начал бои, поскольку в действительности перемирия не было. События развиваются по спирали. Практически всегда стороны сообщают, что реагировали на действия второй стороны.



− Избрание Дональда Трампа на пост президента вызвало беспокойство по поводу того, что США могут пожертвовать Украиной ради создания хороших отношений с Россией. Связаны ли с этим бои на Украине?



− Нет, не связаны. Вероятно, правительство Трампа готово к переговорам, но тяжело предугадать, что может предложить Вашингтону Москва в качестве ответной услуги. Поэтому я не верю, что у нынешних событий на Украине и нового политического курса США есть что-то общее.



− Тем не менее, бои обострились сразу после телефонного разговора Путина и Трампа, и поэтому содержание разговора активно пытаются истолковать.



− Не знаю, как можно истолковать этот телефонный разговор, поскольку информации о нем очень мало. Я не стал бы делать выводы на основании одного телефонного разговора.



− В понедельник президент Украины Петр Порошенко был с визитом в Берлине и встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), но вернулся на Украину раньше срока. Насколько драматично развивается ситуация на Украине?



− Я увидел в этом скорее дипломатическую игру. Целью отъезда было привлечь внимание к Украине. Правда, на передовой рассматривалась возможность эскалации, но такая ситуация продолжается уже два года. Президент Порошенко играет в дипломатические, внешнеполитические и внутриполитические игры.



− Порошенко практически не пользуется поддержкой на Украине. О чем это говорит?





− Страна борется с экономическими трудностями уже три года. Результатов от проведения реформ нет. Коррупция по-прежнему является большой проблемой. Это, конечно, сказывается. Позиция Порошенко в правительстве, тем не менее, упрочилась.

− Кому сейчас выгодна война?

− Изначально война была выгодна Москве. Я не уверен, выгодно ли это Москве сейчас, поскольку война создала столько проблем с западными странами. Москва, тем не менее, придерживается мнения, что ее политический курс на Украине удался, поскольку расширение западного блока было приостановлено. Украине война невыгодна, хотя и на Украине есть люди, которые используют конфликт как предлог для того, чтобы отложить реформы.

− Каким мог бы быть возможный выход из конфликта?

− Западу следует закрепиться на украинском фронте следующим образом. Необходимо отстаивать независимость страны, но в то же время необходимо строго требовать, чтобы внутренние реформы были проведены. Если вторая сторона (Россия) увидит, что Запад придерживается своих позиций, то она поймет, что ей необходимо проводить переговоры. Если же вторая сторона придет к выводу, что Украина рано или поздно рухнет из-за коррупции, а Запад теряет интерес, то она не заставит долго себя ждать.

Катри Мерикаллио