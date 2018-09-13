Подозреваемые в отравлении Скрипалей назвали себя "просто туристами" в Солсбери

По словам Боширова и Петрова, они "просто хотели увидеть знаменитый собор и Стоунхендж", но якобы из-за плохой погоды уехали из Солсбери.

Подозреваемые в отравлении нервнопаралитическим веществом "Новичок" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Руслан Петров и Александр Боширов заявили в эфире пропагандистского российского телеканала Russia Today о том, что они приехали в Солсбери "в качестве туристов, чтобы посмотреть на собор"

"Мы планировали одним днем съездить и просто посмотреть... Солсбери - туристический город", - сказал Боширов.

"В Солсбери нечего делать больше одного дня. Мы ехали посмотреть на Стоунхендж, собор Девы Марии, но этого не получилось, потому город был в полной жиже. Мы промокли, вернулись на вокзал и на ближайшей электричке мы уехали обратно", - сказал Петров.

5 сентября британские правоохранители обнародовали данные о двух подозреваемых в отравлении нервнопаралитическим веществом "Новичок" Скрипалей. Полицейские подозревают россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Подозреваемые, вероятно, перемещались под псевдонимами, а Петров и Боширов не являются их настоящими именами. Правоохранители Британии уже объединили инциденты в Солсбери и Эймсбери в одно расследование. "Фонтанка" в этот же вечер нашла нападавших, отметив, что их паспорта подлинные и отличаются лишь одной последней цифрой.Затем что лидеры США, Франции, Германии, Великобритании и Канады опубликовали совместное заявление, в котором они осуждают применение нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мэй и Джастин Трюдо согласились с выводами британской полиции в том, что подозреваемые в покушении на Скрипаля являются сотрудниками Главного разведывательного управления России.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй подчеркнула, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС РФ, а само покушение почти наверняка было одобрено высшим политическим руководством России.

После обнародования новых доказательств о причастности россиян к атаке в Солсбери Британия инициировала экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

Отметим, Государственный департамент США объявил о введении с 22 августа новых санкций против России в связи с отравлением Скрипалей. США поставили ультиматум России и могут приостановить дипломатические отношения.

Напомним, 5 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия.

По данным следствия, против Скрипалей было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок" российского производства. В Британии считают, что именно Россия причастна к отравлению Скрипалей. Правительство страны приняло решение выслать 23 российских дипломатов. Еще почти 30 стран поддержали Британию и в знак солидарности выслали российских дипломатов. Всего на родину вернулись более 150 сотрудников диппредставительств из разных уголков планеты.

По материалам: Russia