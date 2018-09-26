Подозреваемые в отравлении Скрипалей служили в ГРУ. Bellingcat и The Insider раскрыли предыдущие операции "грушников"

В предыдущей части совместного расследования команды Bellingcat и российского изданиея The Insider установили следующее:

Александр Петров — подставная личность до сих пор не установленного россиянина — не гражданское лицо, но связан с одной из российских спецслужб. Эта оценка была сделана на основе тщательного анализа записи о паспорте Петрова в российской централизованной базе данных.

Петров и Боширов взяли билеты на самолет в Великобританию в последний момент. Это, а также заказ обратных билетов на два дня подряд, делает объяснение о «туризме» неправдоподобным.

Петров и Боширов пользовались заграничными паспортами, номера которых отличались на 3 в последней цифре, что делает маловероятной версию, что они получили паспорта обычным путем, доступным для простых россиян.

После публикации первой части этого расследования другие СМИ обнародовали запись о паспорте «Руслана Боширова» — второго подозреваемого в отравлении Скрипалей. В обнародованной записи имеются схожие черты, нехарактерные для паспорта гражданского лица. Команда Bellingcat может подтвердить подлинность обнародованной записи о паспорте «Боширова», а также то, что она содержит все три отметки, которые помогли установить связь «Петрова» со спецслужбами: надпись «С.С.» («Совершенно Секретно»), пустое поле биографических данных с записью о приложенном секретном письме, печать «Сведений не давать», а также орган, выдавший паспорт — управление ФМС 777001, которое выдает паспорта высокопоставленным лицам и сотрудникам разведок. Кроме того, за «Бошировым» также не числится никаких документов до выдачи внутреннего паспорта в 2010 году («Петрову» он был выдан в 2009 году)

Офицеры ГРУ

Bellingcat и The Insider могут однозначно подтвердить, что «Александр Петров» и «Руслан Боширов» — действующие сотрудники ГРУ. Этот вывод исходит из объективных данных и данных российских источников, знакомых с личностью по крайней мере одного из двух подозреваемых.

Странные номера

Как мы писали в предыдущей части расследования, в записи о паспорте «Александра Петрова» была печать «Сведений не давать» и непонятный номер. Эта же печать — и тот же номер — есть и в записи «Боширова».

После публикации первой части расследования «Новая Газета» предположила, что эти цифры — номер телефона, который, судя по сходству с другими номерами, принадлежит Министерству обороны России. Впоследствии как минимум два журналиста, позвонив по этому номеру, получили ответ, что это действительно номер Министерства обороны.

Bellingcat и The Insider получили в распоряжение документы, которые доказывают, что номера на записях подозреваемых действительно совпадают с одним из телефонных номеров Министерства обороны, который зарегистрирован на Хорошевском шоссе, где располагается штаб-квартира ГРУ.

В централизованной базе данных «Единый государственный телефонный справочник (Московский регион)» от 2012 года номер из документов (1957966 с кодом Москвы 495) принадлежит к телефонной станции, для которой указано «зона действия АТС: МО РФ» [Министерство обороны Российской Федерации]

Кроме того, многие телефонные номера в справочнике, начинающиеся на «1957***», зарегистрированы по адресам на Хорошевском Шоссе, например номер редакции журнала МО РФ «Зарубежное военное обозрение». На Хорошевском шоссе располагается только одна воинская часть — штаб-квартира ГРУ.

Однако наиболее убедительно связь подозреваемых в отравлении Скрипалей с ГРУ доказывают другие два номера. Речь идет о номерах их заграничных паспортов.

Как мы писали в предыдущей части расследования, в записях о внутренних паспортах подозреваемых не упоминаются их заграничные паспорта, что нехарактерно для российской паспортной системы. Это говорит о том, что паспорта были выданы некой особой организацией, которая не отчитывается в централизованный реестр государственных удостоверений личности, который известен в России как «база данных ФМС». Такое отсутствие связи логично, если эта организация выдает заграничные паспорта на подставные лица залегендированным сотрудникам.

Наличием такой «особой организации» можно объяснить и сходство номеров паспортов подозреваемых, которые отличаются лишь на 3 в последней цифре (логично предположить, что в действующих за рубежом российских спецслужбах работает ограниченное, относительно небольшое число агентов).

Bellingcat и The Insider ранее проводили расследование и писали о другом сотруднике ГРУ, который путешествовал под подставной личностью и с подставным паспортом. Речь шла о полковнике Эдуарде Шишмакове, бывшем военном атташе России в Варшаве, который в 2014 году был выдворен из Польши за шпионаж. Полковник Шишмаков, вооружившись подставной (придуманной без особого воображения) личностью и паспортом на имя Эдуарда Широкова, в октябре 2016 г отправился в Сербию, чтобы, по данным специального прокурора Черногории, осуществлять контроль за (провалившимся) переворотом против прозападного правительства в Подгорице. В своем расследовании издание The Insider установило, что полковник Широков переводил средства одному из заговорщиков в Сербии по Western Union, причем в поле адреса отправителя он указал адрес штаб-квартиры ГРУ.

Команда Bellingcat сравнила номер подставного паспорта полковника Шишмакова с номерами подставных паспортов «Петрова» и «Боширова». Эти номера оказались из одной и той же «партии»: номера паспортов «Петрова» (654341297) и «Широкова» (654341323) отличаются всего на 26. Паспорт «Широкова» был выдан в августе 2016 года, что говорит о том, что паспорта «Петрова» и «Боширова» были выданы той же «особой организацией» ранее в том же году. Действительно, как видно из истории их международных поездок, они начали путешествовать в начале 2016 года. Это говорит о том, что за период с апреля по август 2016 года «особая организация» выдала всего 26 паспортов.

Очевидно, что и Шишмаков/«Широков», и «Петров» с «Бошировым» получили подставные паспорта по одной и той же тайной процедуре и с похожими последовательными номерами, доступными сотрудникам спецслужб. Поскольку связь Шишмакова с ГРУ была неопровержимо установлена ранее, маловероятно, что «Петров» и «Боширов» являются сотрудниками другой российской спецслужбы, особенно с учетом наличия номеров Минобороны в записях об их паспортах.

Путевки от ГРУ

Bellingcat и the Insider получили в распоряжение данные о пересечении «Петровым» и «Бошировым» различных стран в Европе и Азии в период действия их заграничных паспортов (с 2016 г по настоящее время). Их непредсказуемый маршрут напоминает путешествия персонажей боевиков «Миссия Невыполнима», однако очевидно, что предпочтение отдается странам Западной Европы.

Двое оперативников с новенькими паспортами начали путешествовать по миру 8 апреля, когда «Петров» (возможно, что и «Боширов» — в нашем расследовании мы отследили данные только по паспорту Петрова) въехал в Минск, столицу Беларуси, а оттуда вылетел в Амстердам. Он прибыл в Нидерланды через два дня после скандального референдума об ассоциации Украины с ЕС, а 10 дней спустя вылетел обратно в Москву.

Следующая поездка «Петрова» отличалась удивительным маршрутом. 11 июля 2016 г он пересек российско-казахскую границу на автобусе, указав казахским пограничникам в качестве места назначения город Пекин. Неизвестно, как он планировал добираться до китайской столицы, учитывая, что расстояние от погранпункта до Пекина составляло более 5000 километров. Возможно, что он указал подставное место назначения, или же планировал доехать до Астаны, где сесть на самолет в Китай. Неизвестно, каковы были его планы, однако далее на 15 дней его следы теряются. Затем он вновь объявился на рейсе в Москву — но не из Пекина, а из израильской столицы Тель-Авива.

Два месяца спустя «Петров» вновь отправился в Амстердам, а оттуда вылетел в Лондон. Это, судя по всему, была первая его (возможно, и «Боширова») поездка в Великобританию. Менее чем два года спустя он вернулся в этой страну, где, по данным британских властей, он или его напарник смазал веществом «Новичок» дверную ручку бывшего коллеги. Неизвестно, сколько времени он провел в Великобритании, однако поездка в Нидерланды и Великобританию в целом заняла менее недели.

Затем, через два месяца после возвращения из Лондона, «Петров» опять полетел в Амстердам. В этот раз он пробыл в Европе 12 дней. В конце ноября он вернулся в Москву рейсом из Парижа.

Следующая поездка «Петрова» началась 28 февраля 2017 года. На этот раз он вновь направился в Великобританию. Он пробыл там 6 дней и вернулся, по зловещему совпадению, 4 марта — в тот же день, когда год спустя они с напарником отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

С сентября 2017 по февраль 2018 г «Петров» пять раз побывал во Франции и Швейцарии. Обычно он прилетал в Париж и возвращался из Женевы. Последняя из этих поездок оказалась самой долгой: он пробыл в Европе две недели с 23 января по 6 февраля. На этот раз Женева была местом как вылета, так и прилета.

Следующая поездка оказалась их последней поездкой в Европу: 2 марта 2018 года они оба приземлились в аэропорту Гатвик, купив билеты на этот рейс предыдущим вечером. На следующий день в Лондон прибыла дочь Сергея Скрипаля.

Арест в Нидерландах?

Источник в западноевропейских правоохранительных органах сообщил Bellingcat, что «Петрова» и «Боширова» задерживали на территории Нидерландов. Информации о времени и контексте задержаний мы не получили. Ранее европейские СМИ сообщали об аресте и депортации двоих неназванных российских шпионов в Нидерландах. Согласно утечке из полиции, арест был связан с попытками провезти в Швейцарию хакерское оборудование, чтобы проникнуть в лабораторию в Шпице. Эта лаборатория работала над расследованием химических атак в Сирии, а впоследствии — над установлением отравляющего вещества в деле Скрипалей.

СМИ, сообщившие об этой истории, заявляли, что она произошла весной 2018 года, однако признавали, что ее точное время было неизвестно. Bellingcat и the Insider продолжат расследование, чтобы установить, действительно ли «Петров» и «Боширов» были задержаны на территории Нидерландов, и имеет ли этот арест отношение к сообщениям об аресте в Нидерландах двоих шпионов.

Источник: https://ru.bellingcat.com/novosti/russia/2018/09/26/gru-suspect-europe/