Подозреваемый в теракте в Барселоне рассказал интересную деталь

Дрисс Укабир, которого подозревают в причастности к теракту в испанской Барселоне, утверждает, что к трагедии не имеет никакого отношения. Кроме того, он заявил, что у него украли документы.

Об этом сообщает издание La Vanguardia со ссылкой на мэра города Риполь, где живет Укабир.

Отмечается, что парень увидел в новостях свое фото, поэтому пришел в полицию, где рассказал, что у него украли документы.

Читайте также: Теракт в Барселоне: СМИ сообщают о ликвидации одного из нападавших

По его словам, в момент наезда на пешеходов, он находился в Риполи (105 км от Барселоны).

Мэр города в свою очередь отметил, что в краже документов Укабира подозревают его брата, 18-летнего Мусу Укабира - вполне вероятно, именно он имеет отношение к теракту.

Добавим, что материал испанских журналистов не дает точного ответа, находится ли сейчас Укабир под стражей, а также о его ли задержании сообщалось до этого.

Напомним, вечером 17 августа в испанской Барселоне на очень популярной среди туристов улице Рамбла фургон совершил наезд на пешеходов. Полиция квалифицировала инцидент как теракт. В результате трагедии не менее 13 человек погибли и уже более 100 получили ранения.