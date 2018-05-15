Подвели Путина: Кобзон, Лещенко и Газманов отказались ехать на открытие Керченского моста

Народный артист СССР Иосиф Кобзон не будет участвовать в открытии Керченского моста в аннексированный Россией Крым 15 мая.

"Нет, это не правда", - прокомментировал артист изданию "360"сообщения о своем присутствии в Крыму.

Кобзон признался, что причиной отказа стал неудобный маршрут, который предложили организаторы. Кроме него отказались ехать Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов, уточнил Кобзон.

"Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет... Пускай молодежь едет открывать Крымский мост", - заявил Кобзон.

Как сообщается, 14 мая на улице Ленина в Керчи уже начали монтировать сцену и экраны для концерта. Мероприятие запланировано на 15 мая на вторую половину дня.

ИСТОЧНИК InfoResist