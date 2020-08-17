Поки мене не вб'єте, інших виборів не буде - Лукашенко

Олександр Лукашенко прилетів на Мінський завод колісних тягачів, де поспілкувався з робітниками в цехах і вийшов до людей на вулиці. Його зустріли криками: Йди геть!

Він сказав, що нові вибори проведе тільки через свій труп.

- Ми провели вибори. Поки ви мене не вб'єте, інших виборів не буде. Ніколи ви від мене не дочекаєтеся, щоб я під тиском щось зробив. - Виборів не буде. Тому що не буде ні МЗКТ, ні МАЗа, ні БелАЗ, за півроку ми знищимо все.

Лукашенко сказав, що зараз ведеться робота над варіантами зміни Конституції країни, які передбачають перерозподіл владних повноважень.

Він запевнив, що готовий в цьому плані поділитися президентськими повноваженнями, але "не під тиском і не через вулицю".

- Я знаю, що деякі бродять. Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 осіб погоду не роблять, по-перше.

По-друге, треба розуміти, що поганий президент тримав зайву кількість працівників, щоб людей не викидали на вулицю. Виходити потрібно з цього. Хто хоче працювати, хай працює. Не хочуть працювати, що ж, ми їх не змусимо, - сказав Лукашенко.

Загальнонаціональний страйк у Білорусі зупинив роботу промислових гігантів. На мітинг вийшли робочі заводів, журналісти та телеведучі - люди вимагають відставки Олександра Лукашенка та проведення легітимних виборів.