Поклонская считает, что иском в Гаагу в Украине отвлекают внимание от проблем в стране - СМИ

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что иск о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации, который Украина подала в Международный суд ООН, призван "отвлечь внимание от внутренних проблем" в Украине.

Такое заявление Поклонская сделала в комментарии российскому агентству ТАСС 17 января.

По ее словам, "чтобы отвлечь недовольство народа от внутренних проблем, руководители этого государства фокусируют гнев на выдуманных внешних врагах, чтобы народ не спросил с них самих за разруху и кровопролитие".

Как сообщает издание, Поклонская добавила, что украинский президент "попутал понятия", обвинив украинскую власть в нарушении прав человека в стране.

Министерство иностранных дел России заявило о готовности использовать "все доступные средства правовой защиты" в связи с подачей Украиной иска против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом 17 января сообщили в пресс- службе российского МИДа.

Накануне Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.

В начале января 2017 года сообщалось, что первое решение международного трибунала по Крыму должно быть вынесено в 2019-2021 годах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".