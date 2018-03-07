Поклонская: "Собчак была у меня в гостях в апреле 2014 года"

Депутат Государственной думы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская утверждает, что кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак была у нее в гостях в Симферополе, после аннексии, в апреле 2014 года.

Об этом Поклонская написала в Фейсбуке, комментируя заявления Собчак о намерении посетить аннексированный полуостров с согласия официального Киева.

"Г-жа Собчак была в Крыму в апреле 2014 года, в том числе и у меня в гостях, сразу после возвращения крымского полуострова в состав России, и тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей (т.е.

последовательности в действиях кандидата не предвидится)", - написала Поклонская.

Поклонская добавила, что "действия Собчак могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного ст. 280.1 Уголовного кодекса России: публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности нашей страны".

Накануне депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко сообщил, что Собчак была в Крыму в апреле 2014 года вместе с российским журналистом Антоном Красовским. По итогам поездки Собчак и Красовский написали репортаж "Исконно няш" для сайта "Сноб.ru".

Публичных комментариев Собчак по этому поводу пока нет.

6 марта кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в России с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

В украинском Мининфорполитики заявили, что Собчак может приехать в аннексированный Крыма со стороны материковой Украины после проверок в соответствующих органах.

18 октября 2017 года Собчак официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах в соседней России. Она называет себя кандидатом "против всех".

По мнению Собчак, Киеву и Москве необходимо провести совместный референдум о статусе аннексированного Крыма.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года - в годовщину аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.