Поліцейський, який першим прибув на місце отруєння Скрипаля, впав у кому - ЗМІ

Поліцейський, який одним із перших прибув на місце отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, перебуває у комі.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на власні джерела.

Також у комі перебувають сам Скрипаль та його донька. Усі троє постраждалих лежать у реанімації.

Шпигуна із Росії Сергія Скрипаля отруїли нервово-паралітичною речовиною. Про це пише британська преса, посилаючись на джерела, причетні до розслідування справи. Наразі правоохоронці з'ясовують можливе походження отрути. Основна версія слідства, за даними журналістів - кремлівський слід. Колишній полковник російської розвідки із донькою лишаються у критичному стані.

Раніше голова контртерористичного відділу Великої Британії Майкл Роулі раніше повідомляв, що поліцейський перебуває у важкому стані у лікарні, як і Сергій Скрипаль з донькою.

За словами Роулі, поліція розслідує інцидент як замах на вбивство чоловіка і жінки, імен яких він не називає. Спроба вбивства відбулася за допомогою нервово-паралітичної речовини. Правоохоронець не став уточнювати, що це за речовина, але британські ЗМІ писали, що це може бути зарін та VX (ві-газ). Обидві використовувались у боєголовках хімічної зброї.

Нагадаємо, 5 березня BBC повідомила, що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль потрапив до лікарні після серйозного отруєння невідомою речовиною. Видання The Telegraph дізналося, що Скрипаль раніше звертався до поліції із заявою про те, що побоюється за своє життя, а дружина колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка сказала виданню, що ситуація зі Скрипалем "дуже схожа на те, що сталося з її чоловіком". Як відомо, він помер 2006 року в результаті отруєння полонієм.

Сергій Скрипаль до 1999 року служив у Головному розвідувальному управлінні, після чого вийшов на пенсію у званні полковника. 2004 року його затримали за підозрою в шпигунстві на користь Великої Британії і через два роки засудили до 13 років позбавлення волі. Скрипаль був визнаний винним у тому, що від 1995 року передавав Секретній розвідувальній службі Великої Британії дані про співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям в Європі.

2010 року Скрипаль та ще троє засуджених у Росії були помилувані, після чого їх обміняли на десятьох агентів російської розвідки, розкритих у США. Після обміну Сергій Скрипаль став жити у Великій Британії.

Велика Британія виявить жорстку реакцію, якщо причетність Росії до отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля буде доведено, заявив очільник МЗС Боріс Джонсон.