Politico: Сенат не прекратит разбирательство по делу об импичменте Трампа

Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл предложил в среду, что Верхняя палата Конгресса США не прекратит судебный процесс по импичменту президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сообщает Politico.

"Правила импичмента очень ясны, когда дело доходит до суда. Я считаю, что мы должны дать людям возможность возбудить дело, у Палаты представителей будут докладчики, а президента, без сомнения, также будут представлять юристы", - сказал Макконнелл.

26 сентября в США обнародовали жалобу сотрудника разведки на действия Дональда Трампа во время разговора с Владимиром Зеленским. Информатор заподозрил Трампа в использования своего положения для вмешательства в президентские выборырасследовании в отношении Джо Байдена, вероятного кандидата в президенты от Демократической партии, и его сына Хантера. А окружение Трампа пыталось заблокировать стенограмму разговора, поместив ее в хранилище информации о тайных операциях разведки.

10 октября близкие к адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани бизнесмены, которые помогали ему в делах, связанных с Украиной - Игорь Фруман и Лев Парнас, были арестованы в США по уголовным обвинениям в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Кроме того, сообщалось, что бизнесмены предпринимали попытки повлиять на решение о замене посла США в Украине Мари Йованович и искали компромат на конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. По данным журналистов CNN, Трамп встречался с Парнасом и Фруманом как минимум десять раз, хотя ранее заявлял, что даже не знаком с ними.

В связи с разразившимся скандалом после нескольких месяцев расследования и предварительных заседаний Палата Представителей проголосовала за процедуру импичмента, определив порядок публичных слушаний, допроса свидетелей, права и обязанности участников процесса. Резолюцию поддержали 232 конгрессмена, 196 - голосовали против. Отметим, что 234 места в нижней палате Конгресса занимают демократы, 197 республиканцы. Но в Сенате у республиканцев большинство: 53 места из 100. А без одобрения верхней палаы Конгресса снять президента с должности нельзя.