Politico; Тереза Мэй встретится с Трампом, при этом Британия обвиняет США в утечках разведданных

"Тереза Мэй недовольна Соединенными Штатами из-за утечки разведданных, но британский премьер также планирует воспользоваться своей второй встречей с президентом Дональдом Трампом, чтобы заручиться гарантиями по России и НАТО", - пишет Politico.

"Премьер-министр Великобритании полетит в Брюссель в четверг на свой первый саммит с лидерами НАТО на фоне трений в своей стране, вызванных утечкой оперативных разведданных полицейского расследования взрыва террориста-смертника в Манчестере в понедельник", - поясняет автор статьи Том Мактаг.

На Даунинг-стрит и в британских службах безопасности царит ощутимое негодование по поводу количества информации, просочившейся в открытый доступ после того, как имя террориста и предполагаемые фотографии с места преступления, сделанные британскими следователями, были опубликованы в среду, несмотря на публичную просьбу министра внутренних дел Эмбер Радд прекратить утечки, пишет автор.

Высокопоставленный представитель Уайтхолла высказал свое негодование Вашингтону, который британцы обвиняют в утечках, и в "неприемлемом" злоупотреблении доверием. Министр обороны Майкл Фэллон, который будет сопровождать Мэй в Брюсселе, заявил, что утечки ставят антитеррористическое расследование под угрозу.

"Эти фотографии причинят боль жертвам, их семьям и более широкой общественности, - сказал представитель Уайтхолла. - Британские чиновники и министры дают понять своим американским коллегам, что такие утечки изнутри системы неприемлемы".

По словам высокопоставленного представителя британского правительства, говорившего о планах Мэй на саммите, премьер-министр поддержит призыв Трампа к альянсу оптимизировать свои усилия по борьбе с мировым терроризмом и предупредит лидеров НАТО, что они должны увеличить свои расходы на оборону, чтобы выполнить свои обязательства.

Мэй также осуществит попытку подорвать предполагаемое стремление американского президента пойти на сближение с Москвой, назвав режим Владимира Путина второй крупнейшей угрозой мировой безопасности после мирового терроризма, говорится в статье. "Наше единение в стремлении реагировать на общие угрозы - это наше самое могущественное оружие, - скажет она, по словам чиновника. - Мы должны удвоить нашу решимость реагировать на угрозы нашей общей безопасности, исходящие от терроризма или от России".

Обозначив угрозу, исходящую от России, Мэй надеется заручиться поддержкой своих европейских коллег, хотя и рискует еще больше воспламенить свои отношения с Трампом, находящимся под давлением в своей стране со стороны федерального расследования по поводу возможного сговора кампании Трампа с Москвой. Представитель британского правительства так объяснил включение темы России, наряду с терроризмом, в готовящиеся ремарки премьера: "Премьер сказала в отношении России - взаимодействовать, но соблюдать осторожность, и это остается нашей позицией".

Том Мактаг.

В написании этой статьи принял участие Дэвид Херзенхорн