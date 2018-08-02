Полиция безопасности Эстонии призвала жителей не пользоваться сервисом "Яндекс.Такси"

В России, в серверы которой идет информация о пользователях "Яндекс.Такси", не действуют требования Европейского союза о защите данных, сообщили в полиции безопасности Эстонии.

Полиция безопасности Эстонии предупредила своих граждан, что служба такси "Яндекс.Такси" отправляет все данные о своих клиентах на российские серверы. Об этом сообщает издание Postimees.

"В России, в серверы которой идет информация, не действуют требования Европейского союза о защите данных", - подчеркнул глава бюро полиции безопасности Андрес Кахар.

Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс.Такси" начал свою деятельность в Эстонии в этом году.

30 июля Национальный центр кибербезопасности минобороны Литвы рекомендовал жителям страны не пользоваться российским приложением заказа такси "Яндекс.Такси". В пресс-службе "Яндекс.Такси" эти подозрения назвали необоснованными. Там напомнили, что в Литве сервисом управляет материнская компания Yandex.Taxi BV, зарегистрированная в Нидерландах

Издание пишет, что ранее Центр кибербезопасности Литвы призвал не пользоваться Yandex.Taxi, которые занимается незаконным сбором и хранением данных. В Центре призвали не пользоваться сервисом, потому что уверенности в его безопасности нет.

В Украине оно присутствует с октября 2016 года, несмотря на санкции против "Яндекса" от мая 2017 года.