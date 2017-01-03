Полиция безуспешно завершила операцию по поиску террориста, расстрелявшего людей в ночном клубе Стамбула

Турецкая полиция в ночь на вторник провела спецоперацию в Стамбуле по поиску террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в новогоднюю ночь, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.

По данным издания, представители правоохранительных органов провели операцию в районе Бешикташ в понедельник с целью задержания подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь.

Агентство Associated Press, в свою очередь, сообщило о завершении спецоперации. По данным агентства, полиция никого не задержала.

Напомним, турецкий полиция ведет поиски вооруженного мужчину, который ворвался в новогоднюю ночь в ночной клуб Reina в Стамбуле и расстрелял 39 человек, 60 получили ранения.

Сейчас в Турции задержали 8 подозреваемых в совершении атаки на ночной клуб.

В Турции идентифицировали 38 из 39 погибших в результате атаки на ночной клуб Reиna в новогоднюю ночь.

Как сообщал УНН, террористы "Исламского государства" обнародовали заявление, в котором говорится о том, что они стоят за атакой на ночной клуб Reиna в Стамбуле в новогоднюю ночь, где погибло 39 человек.