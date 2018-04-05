Полиция Лондона опубликовала официальное заявление Юлии Скрипаль

Юлия Скрипаль впервые, после отравления нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери, сделала заявление, в котором говорит, что ее силы крепнут с каждым днем.

Об этом сообщается на сайте городской полиции Лондона.

"Я очнулась на прошлой неделе и рада вам сообщить, что мои силы крепнут с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные доброжелательные письма, которые я получила", - говорится в ее заявлении.

Она также поблагодарила жителей Солсбери за помощь после атаки.

"Я благодарна очень многим людям за мое выздоровление. Хочу особенно поблагодарить людей из Солсбери, которые пришли на помощь, когда я и мой отец потеряли возможность нормальной жизнедеятельности. Также хочу поблагодарить персонал районной больницы в Солсбери за их профессионализм и заботу", - написала она в заявлении.

Как сообщалось, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. премьер- министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что потерпевшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", разработанным еще в СССР. Читайте также: Британские спецслужбы вышли на тайную химическую лабораторию в РФ - The Times

Около 30 стран, а также НАТО решили выслать российских дипломатов в ответ на применение Россией боевого химического вещества Британии.

Позже в Британии признали, что связь "Новичка" с РФ была установлена не лабораторным.