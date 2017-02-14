Полиция Малайзии подтвердила смерть брата Ким Чен Ына. Подробности

Ким Чон Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит во вторник, 14 февраля, сообщает полиция Малайзии. Он скончался по дороге в больницу.

По имеющимя данным, около 8 часов утра по местному времени неизвестная женщина подошла к Ким Чон Наму в зоне вылета международного аэропорта Куала- Лумпура и набросила ему на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью.

Мужчина почувствовал жжение в глазах. Ему попытались оказать помощь в аэропорту, после чего отправили в больницу.

Ким Чон Нам собирался сесть на рейс в Макао.

Ранее СМИ сообщали о том, что Ким Чон Нама убили в аэропорту две женщины с "отравленными иглами". Предполагается, что женщины работают на северокорейские спецслужбы. Подозреваемым удалось скрыться. По материалам: Медуза