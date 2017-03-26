Полиция Москвы оценила количество митингующих в 7-8 тыс. человек, очевидцы сообщают о 20-25 тыс

Силовики пытаются очистить центральные районы Москвы от участников акции "Он вам не Димон".

В акции протеста против коррупции, которая проходит в центре Москвы, участвует 7-8 тыс. человек, сообщили в столичной полиции.

"В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находится порядка 7-8 тыс. человек", - говорится на сайте ведомства.

Корреспондент "Эха Москвы" Владимир Варфоломеев написал в Twitter, что данные силовиков занижены.

"20-25 тыс, не меньше. Хотя, судя по фото и видео, еще больше", - сообщил он.

ГУВД Москвы сообщает, что в акциях принимают участие 7-8 тыс человек.

Т.е. 20-25 тыс, не меньше.

Хотя, судя по фото и видео, ещё больше. - Владимир Варфоломеев (@Varfolomeev) 26 марта 2017 г.

В эти минуты полиция очистила от митингующих Пушкинскую площадь, информирует "Новая газета".

В разных городах России сегодня проходят акции против коррупции.

Поводом для антикоррупционных митингов, которые сегодня проходят в России, стала публикация расследования Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, который 2 марта опубликовал расследование о "коррупционной империи" премьер-министра России Дмитрия Медведева под названием "Он вам не Димон". В фонде утверждают, что премьер-министр и его окружение создали преступную схему, основанную на благотворительных фондах, которыми управляют друзья, однокурсники и доверенные лица главы правительства.

Участники митингов требуют реакции российских властей на расследование Навального.

Сам оппозиционер был задержан перед началом шествия в Москве.