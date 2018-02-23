Политтехнолог Манафорт скрыл $30 млн, полученные в Украине - Bloomberg

Американского политтехнолога Пола Манафорта, который был советником Виктора Януковича, а также его помощника Рика Гейтса обвинили в уклонении от уплаты налогов на доходы, полученные в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам прокуроров, через оффшоры Манафорт получил более $75 млн.

При этом $30 млн ему удалось отмыть с помощью Гейтса, который, в свою очередь, скрыл около $3 млн дохода.

- Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине, - говорится в обвинительном заключении.

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Ранее американские эксперты заподозрили причастность Пола Манафорта к отказу от подписания соглашения об ассоциации Украина-ЕС в 2013 году.