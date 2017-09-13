С начала следующего года Польша как непостоянный член Совбеза ООН готова включиться в процесс урегулирования ситуации в Донбассе

Польша готова поддержать размещение миротворцев ООН в Донбассе. Об этом сообщил на встрече с заместителем министра иностранных дел Украины Сергеем Кислицей в Варшаве замглавы МИД Польши Бартош Цихоцкий, передает Укринформ.

Цихоцкий сказал, что Польша готова активно включиться в урегулирование ситуации на востоке Украины как непостоянный член Совбеза ООН с 1 января 2018 года.

"Украина как стратегический партнер Польши может рассчитывать на наше участие в процессе восстановления уважения к международному порядку", - заявил представитель польского ведомства.

По словам Цихоцкого, необходимо обеспечить соответствующие условия для работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины и нужно увеличить ее активность.

Представители украинского и польского ведомств выразили готовность к консультациям касательно нового закона об образовании в Украине.

Ранее Эстония поддержала инициативу по введению миротворцев ООН в Донецкую и Луганскую области, в том числе на неподконтрольные Украине территории.

11 сентября глава страны агрессора Владимир Путин заявил, что уже не против введения миротворцев не только на территории линий разграничения в оккупированных частях Донбасса. Свое мнение он изменил после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Россия заявляла, что "не является стороной конфликта", а ввести миротворцев следует только на линии разграничения.