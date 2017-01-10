Польша готовит ноту протеста из-за разрушения памятника в Украине

Памятник полякам, погибшим от рук нацистов в 1944 году, во Львовской области был разрушен, по данным местных властей, в ночь на 10 января

Польша направит Украине ноту протеста в связи с актом вандализма по отношению к памятнику погибшим от рук нацистов полякам в селе Гута Пеняцкая во Львовской области. Об этом заявил посол Польши в Киеве Ян Пекло, сообщает Gazeta Wyborcza.

"Туда поедет консул, и будет направлена нота министру иностранных дел Украины", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что неизвестные вандалы повредили памятник полякам, которые погибли от рук гитлеровских войск в 1944 году в с. Гута Пеняцкая Львовская область.

В настоящее время полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Как отмечают местные СМИ, информация об инциденте впервые появилась еще вечером 9 января 2017 года в российских медиа, хотя, по данным местных властей, памятник повредили в ночь на 10 января.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в своем Facebook назвал вандализм в Гуте Пеняцкой "провокацией, направленной на обострение польско-украинских отношений, выгодной третьей стороне". Он отметил, что польское село было уничтожено в 1944 году по приказу немецких оккупантов из-за провокаций советских партизан. При этом к участию в карательной операции нацисты сознательно привлекли полицейские части, сформированные из украинцев.

Фото: скриншот видео