Польша готовится выслать российских дипломатов и ввести санкции

Польша может выслать из страны российских дипломатов вслед за Великобританией из-за отравления бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля, сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве.

Польша рассматривает возможность введения санкций против Российской Федерации в связи с отравлением Скрипаля и его дочери в Британии. В частности, Варшава может пойти на высылку российских дипломатов, а также ввести экономические и персональные санкции в отношении окружения президента РФ Владимира Путина.

Новые санкции против России обсуждаются в польском правительстве с прошлой недели, но решение откладывалось до получения результатов выборов президента РФ.

Глава польского МИД не сомневается, что Москва стоит за попыткой убийства Скрипаля.

Ранее сообщалось, что Британия высылает 23 российских дипломата в связи с отравлением Скрипаля. Дипломатических работников обвинили в шпионаже и работе на российские спецслужбы.

Напомним что 5-го марта Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Им обоим стало плохо в торговом центре в Солсбери.

По материалам: Gazeta Prawna