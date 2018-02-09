Польша и ЕС согласились с необходимостью санкций против РФ

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини согласились с необходимостью сохранения санкций против РФ до возвращения России к соблюдению норм международного права, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Мы согласились, что санкции против России необходимы, пока Россия не придерживается международного права", - сказал глава МИД Польши по итогам встречи с главой дипломатии ЕС накануне.

Я.Чапутович добавил, что разговор касался также помощи для Украины. Он добавил, что Ф.Могерини вскоре собирается с визитом в Киев. По словам польского министра, "это очень хорошее решение". Обсуждены также возможности сотрудничества в сфере Восточного партнерства.

Напомним, в ночь на 30 января минфин США представил конгрессу "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей, которые могут иметь связи с российскими властями, в частности - с президентом РФ Владимиром Путиным.