Польша ходатайствует о размещении нового командного центра НАТО на своей территории

Польша ходатайствует о размещении одного из командных центров НАТО на своей территории, сообщает Польское радио.

В 2018 году Альянс создаст два новых командных центра. Первый из них должен быть создан в США. Его задачей является помощь в бесперебойном перемещении войск и оборудования через океан в Европу. Второй командный центр должен быть размещен в центральной части Европы. Его задача - координация передвижения войск на континенте.

Возможным местом дислокации второго командного центра, кроме Польши, также называется Германия. Окончательное решение в этом вопросе будет принято в феврале.

"Польша очень довольна этим предложением, мы готовы участвовать в создании одного из них как соорганизатор данного нового командования", - заявил Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич.

Кроме того, Североатлантический альянс планирует также улучшить инфраструктуру: дороги, мосты, порты и аэропорты, необходимые при транспортировке военных сил. Это будет одной из тем июльского саммита Альянса в Брюсселе.

"Мы должны в отдельных странах упрощать пересечение границы для армии. Нуждаемся также в достаточно большом количестве транспортных средств, в большей мере от частного сектора", - считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Напомним, ранее Польша присоединилась к новой программе Евросоюза в сфере обороны (PESCO). Кроме Польши в ней приняли участие еще 24 страны.

13 ноября министры иностранных дел и министры обороны 23 государств-членов Европейского Союза подписали декларацию, в которой обязуются углубить сотрудничество в сфере безопасности.

В Брюсселе подчеркнули факт того, что PESCO не станет конкурентом Североатлантического альянса, в который входят 22 члена ЕС.

По материалам: Польське радіо