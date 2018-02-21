Польша начала бороться с нелегально трудоустроенными украинцами

Пограничная служба республики Польша проводит проверки компаний на предмет нелегального трудоустройства иностранцев.

При этом, чаще всего жертвами нечестных работодателей становятся граждане Украины. Об этом сообщает "Слово и Дело", со ссылкой на "Радио Польша".

Издание отмечает, что иностранцы работают без действительных документов, иногда даже без визы.

"На днях сотрудники Пограничной службы провели проверку агентства по трудоустройству в Гданьске. Агентство нелегально трудоустроило 134 иностранцев, в том числе 126 граждан Украины и 8 граждан Беларуси, - сообщил пресс-секретарь морского командования Пограничной службы капитан Анджей Юзьвяк.

При этом санкции в таком случае грозят как нечестным владельцам, так и незаконно нанятым работникам. Владельцам агентства грозит штраф до 30 тыс. злотых (около 241 тыс. грн по текущему курсу), а нелегально трудоустроенные украинцы и белорусы будут вынуждены покинуть территорию Польши.

В 2017 году Польша предоставила украинцам 1,7 млн временных разрешений на работу.

Отметим, что с начала 2018 года в Польше изменились условия оформления сезонных работников-иностранцев. Заявления польских предпринимателей о намерении поручить работу иностранцу заменили платными разрешениями на сезонные работы, которые не могут продолжаться дольше 9 месяцев в течение календарного года, срок отсчитывается с даты въезда иностранца в Польшу. Разрешение на работу будет стоить 30 злотых (около 240 грн).