Польша назвала официальную причину гибели жертв катастрофы под Смоленском

10 апреля 2018, 13:17
 В мире Источник: MIGnews (Украина)

Бывший руководитель Министерства обороны Польши, председатель польской подкомиссии по расследованию Смоленской катастрофы Антоний Мацеревич озвучил причину смерти жертв Смоленской катастрофы. Об этом сообщает TVP.info.

Он указал, что пассажиры самолета Ту-154, среди которых был польский президент Лех Качиньский, погибли из-за взрыва, раздавшегося перед тем, как воздушное судно начало падать.

"Пассажиры были убиты взрывом возле центрального крыла, прежде чем прикоснуться к земле, это стало причиной их смерти", - пояснил Мацеревич.

Он добавил, что все члены комиссии подписали технический отчет. Кроме того, бывший министр обороны Польши подчеркнул, что выяснение причин авиакатастрофы может продолжаться годы.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ходе проведения эксгумации и судмедэкспертизы погибших в результате Смоленской катастрофы было найдено 69 фрагментов тел, находившихся в гробах других людей.

Источник: MIGnews (Украина)
 
 
 