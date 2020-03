Польша останавливает железнодорожное сообщение с Украиной

Укрзализныця полностью остановили пассажирское сообщение между Украиной и Польшей.

"В частности, отменены поезда No 67/68 Киев - Варшава, No 89/90 Перемышль - Львов, No 51/52 Львов - Вроцлав, и беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав. Поездам No 705/706 и No 715/716 Киев - Перемышль ограничено маршрут во Львов. Также Львов будет конечной станцией для поезда No 35/36 Одесса - Перемышль, который отправляется в рейс с 14-16 марта. О дальнейшем его следовании будет проинформировано дополнительно. Продажа билетов на отмененные рейсы приостановлена", - говорится в сообщении Укрзализныци .

Компания будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда. Дополнительные сборы взимать не будут. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, или вернуть билеты онлайн.

"Приносим извинения за неудобства и призываем пассажиров относиться к ситуации с пониманием", - отметил перевозчик.

РЖД с 17 марта прекращает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.