Польша отказалась от изображения львовского Мемориала орлят в новых паспортах

В новых польских паспортах не будет изображений Лычаковского кладбища и Вильнюсских ворот.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Facebook со ссылкой на министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Блащака. «Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак заявил, что в новых польских паспортах не будет изображений Лычаковского кладбища и Вильнюсских ворот», - написал украинский дипломат.

Как сообщал УНИАН, 7 августа в Министерстве иностранных дел Украины вручили ноту послу Республики Польша в Украине Яну Пекло в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта Польши изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове. «Вызванному в МИД после Республики Польша в Украине была вручена нота, в которой выражается решительный протест относительно намерений Министерства внутренних дел и администрации Польши разместить на страницах нового паспорта изображение часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище в городе Львове», - отметили в МИД.

В ведомстве заявили, что Украина рассматривает такие намерения «как недружественный шаг, негативно влияющий на развитие стратегического украинско-польского партнерства». «Оценка исторических событий - дело историков. Украина выступает против политизации отдельных исторических фактов, что помешало бы развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша», - отметили в МИД Украины.



