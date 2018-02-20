Польша отложила вступление в силу резонансного закона, возмутившего Украину

Польский закон об Институте национальной памяти, который вызвал резкую критику Украины, Израиля и США, не будет действовать до выяснения спорных моментов Конституционным судом, пишет Европейская правда со ссылкой на TVN24.

По словам спикера Сената Польши Станислава Карчевского, закон, который вступает в силу 1 марта, некоторое время не будет действовать.

"Нужно быть сумасшедшим и безответственным, чтобы сделать что-то, что вызовет еще больше эмоций. Потому что сейчас эти эмоции есть и они начинают становиться плохими эмоциями", - сказал Карчевский.

По его мнению, решение Конституционного суда создаст поле для более спокойной дискуссии.

1 февраля верхняя и нижняя палаты парламента Польши приняли закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени". 6 февраля закон подписал президент Польши Анджей Дуда.

Этот закон вводит уголовную ответственность за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Кроме того, запрещается отрицать преступления украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

С критикой этого закона выступили США, Израиль и Украина. В израильском МИД сообщили, что Израиль с абсолютной серьезностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду. Госдеп США призвал Варшаву пересмотреть закон.

Президент Дуда в своем представлении в Конституционный суд опротестовал формулировки в обновленном законе об "украинских националистах" и "восточная Малопольша".