Польша предлагает расширить "нормандский формат" и назначить посла генсека ООН по Украине

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины.

Об этом пишет Европравда со ссылкой на Handelsblatt.

"Я предлагаю назначить специального посланника Генерального секретаря ООН для Украины. Я думаю, что к так называемому нормандскому формату (Германия, Франция, Украина, Россия) должны присоединиться США и ЕС. Германия и Франция, возможно, считают, что они представляют Европу, но, по нашему мнению, это не так", - убежден Чапутович.

"Нас могут представлять только европейские учреждения, в этом случае Верховный представитель (ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности. - Ред.), А не другие страны", - отметил дипломат.

Ранее в Германии анонсировали возобновление диалога в "нормандском формате" в январе на уровне советников лидеров стран. Последняя встреча в таком формате состоялась 11 декабря.