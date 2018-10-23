Польша присвоила Сенцову награду "За человеческое достоинство"

Pro Dignitate Humana - ежегодная премия, основанная бывшим главой МИД Польши Сикорским в 2011 году.

Польша присвоила незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство").

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на совместной с министром иностранных дел Павлом Климкиным пресс-конференции.

"Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana", - сказал Чапутович.

Климкин подчеркнул, что режиссер удостоен награды не только потому, что он является политическим узником, но и поскольку целью его голодовки было освобождение всех политзаключенных украинцев в России.

Pro Dignitate Humana - это ежегодная премия, основанная бывшим министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским в 2011 году.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада выдвинула кандидатуру Сенцова на Нобелевскую премию мира.

В сентябре Европарламент включил Сенцова в список кандидатов на премию Сахарова. 9 октября он вошел в список финалистов. Его кандидатуру поддержал глава МИД Британии Джереми Хант. Лауреат премии будет определен президентом парламента Антонио Таяни и лидерами политических групп 25 октября.