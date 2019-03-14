Польша проверит украинских студентов - "липовых" выдворят из страны

Наши сограждане прикрываются тягой к знаниям, а сами уезжают на заработки в Германию

12 марта президент Польши Анджей Дуда подписал закон об иностранцах, который ограничивает, в частности, въезд в страну лиц, которые прикрываются учебой, но в действительности ни учениками, ни студентами не являются, сообщает Polskie Radio.

Скорее всего, поправка эта будет касаться в первую очередь украинцев, так как она призвана адаптировать польское законодательство к Директиве Европарламента и Совета Евросоюза о пребывании граждан стран, не входящих в ЕС. Тем более, что по данным самих поляков, в середине 2018 года в стране училось 72 тыс. студентов, из которых 37,5 тыс. приехали за знаниями из Украины. Многие из них, впрочем, и не думают оставаться в Польше - отправляются на учебу и работу в Германию и другие страны ЕС.

Подписанный польским президентом указ коснется и "липовых" ученых, волонтеров, тренеров и даже школьников, прибывающих по обмену. Подписанный президентом закон устанавливает новые правила для учреждений, принимающих иностранцев по подобным предлогам.

Распоряжение также будет касаться иностранцев с большим "туристическим стажем", то есть нерезидентов, которые желают получить временный вид на жительство в Польше на основе виз, выданных иными государствами шенгенской зоны.

Между тем, речь не идет о тотальном запрете посещать страну указанным категориям граждан. Документ не устанавливает ограничений на въезд в страну, но обязывает профильные ведомства усилить контроль за соблюдениями иностранцами задекларированных целей поездки.