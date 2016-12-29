Польша согласилась продлить срок действия пешеходного перехода границы с Украиной

На границе с Польшей продлено действие пешеходного перехода границы в пункте пропуска "Угринов - Долгобычив"

Срок действия перехода продлен на 6 месяцев, сообщили "ДС" в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"Пограничные ведомства Украины и Польши согласовали продлить на срок 6 месяцев (до 30 июня 2017 года) пилотный проект, по которому в пункте пропуска "Угринов - Долгобычив" осуществляется оформление лиц, пересекающих украино-польскую границу в пешем порядке", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Угринов - Долгобычив" был введен 1 июля 2015 года.

В погранслужбе ожидают, что продление срока реализации этого пилотного проекта будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений жителей приграничных районов Украины и Польши.

Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что Польское пограничное ведомство якобы обратилось к Украине с просьбой не продлевать срок действия экспериментального пешеходного пункта пересечения границы "Угринов- Долгобычив".