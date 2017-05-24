Польша видит в России наибольшую угрозу безопасности

Главным источником угроз безопасности Польши является Российская Федерация. Об этом говорится в оборонной доктрине Польши, представленной в Варшаве главой Министерства обороны Польши Антони Мацеревичем, передает ZN.UA.

При этом членство в НАТО и Европейском Союзе остаются ключевыми моментами для безопасности Польши.

Главным источником угроз для Польши доктрина считает агрессивную политику России, ее нарушения международных законов, применение грубой силы против других стран, а также попытки дестабилизировать НАТО и ЕС.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, председатель Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что Российская Федерация в настоящее время представляет самую большую угрозу во всем мире.

В то же время посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что российские власти хотели бы организовать гибридный фронт между украинским и польским народом из-за невозможности организовать пророссийское лобби в Польше.

По его словам, лучшим инструментом в этом деле стала история. И теперь российские спецслужбы используют ее и разжигают конфликт между двумя нациями. В этом контексте посол призвал украинцев и поляк искать общих героев и не дать другой стране рассорить два народа.