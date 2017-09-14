Польша вводит налог на сезонных рабочих

До конца 2017 года правительство Польши планирует принять проект закона, который вводит фиксированный налог на трудоустройство сезонного работника.

Об этом заявил глава постоянной комиссии Кабинета министров Польши Генри Ковальчик, который координирует работу над проектом, пишет "Дело".

Сообщается, что налог составит около 300 злотых в месяц.

"Это касается сотен тысяч людей. Нужно, чтобы фермеры могли легально нанимать таких работников, уплачивая небольшой налог в размере около 300 злотых в месяц", - пояснил Ковальчик.

Новые правила, скорее всего, вступят в силу со следующего летнего сезона.

Чиновник подчеркнул, что "при случае решим проблему регистрации иностранных работников, что также важно для национальной безопасности".

Согласно статистическим данным, Польша выдала более миллиона разрешений на въезд. "Однако мы не знаем, сколько людей выехало, а сколько осталось работать", - посетовал Генри Ковальчик.

Напомним, в прошлом году власти Польши готовили поправки, ограничивающие работу иностранцев - работающие сезонно иностранцы должны зарабатывать столько же, сколько и другие работники в отрасли. Кроме того, Польша изменила условия труда для граждан Украины - сезонным работникам станет проще, а задержаться надолго, наоборот, будет сложнее.

В 2016 году вид на жительство в Польше попросили 95,5 тысяч украинцев, что составило 68% от общего числа обращений. При этом в Польше неоднократно заявляли, что рады приезжающим на работу украинцам, так как стране не хватает своих граждан, чтобы закрыть спрос на рабочие специальности.

