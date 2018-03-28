Польша заплатит США за поставку системы Patriot $4,75 млрд

Первые поставки в Польшу противоракетных систем Patriot должны начаться через четыре года
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подписал сегодня, 28 марта, соглашение на поставку в страну американской системы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщает RMF24.
Отмечается, что это крупнейший до сих пор контракт на поставку вооружения в Польшу, поскольку его сумма составила $4,75 млрд.
"Мы заплатим за систему Patriot, вместе с системой управления полем боя мы заплатим 4,75 млрд долларов. Это хорошая цена", - заявил министр.
Первые поставки должны начаться в 2022 году.
В 2017 году Государственный департамент США одобрил продажу Польше противоракетных систем Patriot.
28 января 2018 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию самой большой угрозой для Польши.