Польша заплатит США за поставку системы Patriot $4,75 млрд

Первые поставки в Польшу противоракетных систем Patriot должны начаться через четыре года

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подписал сегодня, 28 марта, соглашение на поставку в страну американской системы противоракетной обороны Patriot. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что это крупнейший до сих пор контракт на поставку вооружения в Польшу, поскольку его сумма составила $4,75 млрд.

"Мы заплатим за систему Patriot, вместе с системой управления полем боя мы заплатим 4,75 млрд долларов. Это хорошая цена", - заявил министр.

Первые поставки должны начаться в 2022 году.

В 2017 году Государственный департамент США одобрил продажу Польше противоракетных систем Patriot.

28 января 2018 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию самой большой угрозой для Польши.